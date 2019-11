La estrecha relación que mantienen Adara Molinero y Gianmarco se ha intensificado en los últimos días. Tanto es así que la ex azafata ha llegado a dudar de sus sentimientos por su pareja, Hugo Martín. Este rompió a llorar en la última gala de ‘GH VIP’ al ver su comportamiento y ha decidido evitar volver a plató.

GH VIP 7: Hugo rompe a llorar ante las dudas de Adara Molinero

La joven se ha mostrado totalmente desconsolada durante una de sus últimas visitas al confesionario. «No sé qué mierda estoy haciendo. No lo sé», afirmaba entre lágrimas. «No puedo hacer como si no pasara nada», confesaba totalmente compungida al Maestro Joao a quien dejaba entrever que su relación con Hugo no atravesaba su mejor momento. «La he liado», añadía. El consejo del vidente era claro: «Piensa en Martín, tu bebé, no se necesita destrozar a nadie».

Respecto a este tema su madre se ha manifestado en el ‘Debate’ y ha afirmado que su hija no sabe gestionar sus emociones. También ha hablado de la relación que Adara mantiene con el padre de su hijo. «Han tenido sus baches como cualquier pareja, pues han puesto en marcha proyectos complicados», ha afirmado. Recalcaba que no se trataba de nada importante como para que su relación se rompiera.

El hermano de Gianmarco, Luca Onestini, se ha querido pronunciar sobre este tema y lo ha hecho vía Twitter. «Basta ya con culpar a Gianmarco. A él puede que ella le guste, ¿y qué? ¿Es culpable de algo? ¿Ha intentado besarla o algo parecido?», publica. «La única culpa que tiene Gianmarco es sentir el encanto de Adara, ya que ella ha sido amable y humana con él, en el medio de gente que le ha sido hostil de una forma exagerada dentro de la casa».

