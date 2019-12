Adara ha sido una de las grandes sorpresas de esta edición de GH VIP. Si bien es cierto que la joven era ya conocida por su participación en GH 17, ha sido en esta nueva versión del reality cuando la joven ha destacado especialmente al protagonizar un triángulo amoroso con el padre de su hijo, Hugo Sierra, y su compañero dentro de la casa Guadalix de la Sierra, Gianmarco Onestini.

Aunque la historia es ya de por si un tanto complicada, en su curva de la vida, Adara ha incluido a un tercer hombre que siempre ha estado ahí y que ha marcado su paso por el reality. Se trata de Hugo Castejón, de quien ha dicho que ha sido una figura imprescindible durante su estancia en GH VIP. «Hay una bajada muy brusca de cuando se fue Hugo, mi mayor apoyo. Lo pasé realmente mal».

Una mala racha en la que se refugió en el Maestro Joao, que se convirtió en un gran amigo para ella, a pesar de que su relación estuvo marcada por los altibajos de estar «continuamente nominados». Por suerte, todo cambió para Adara cuando Hugo fue repescado, «luego entró Hugo y me alegré montón porque le echaba de menos».

A pesar de que el ex de Marta Sánchez fue uno de sus grandes apoyos, todo cambió y hace apenas unos días protagonizaron una gran discusión. «Luego vino la decepción con Hugo. Me decepcionó muchísimo porque yo no me pensaba que él pudiera hacer algo así. Fue como conocer a otra persona que no era la misma del principio», ha explicado muy dolida durante su curva de la vida.

Y, si bien ambos se dijeron muchas cosas, Adara no ha dudado en asegurar que le gustaría retomar la relación: «quiero aprovechar para decirle que si en algún momento quiere arreglar las cosas, yo sigo abierta«, sentenció.