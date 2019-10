6 Su guerra contra Gianmarco

A las tensiones que ha generado dentro y fuera del ‘reality’ hay que añadir sus tensiones con Gianmarco Onestini. En una discusión con el italiano, la modelo le espetaba: «Vete a hacerte una pajilla. Yo cada vez que me siento en el váter no sé si me voy a quedar embarazada». «Yo no me masturbo en un reality. Lo que has dicho es extremadamente feo. Lo que has dicho me da asco», respondía el concursante. El comentario sentó muy mal a los fans del programa, que han valorado su actitud como irrespetuosa y grosera hacia su compañero.

