En plena recta final de ‘GH VIP 7’, la gala del programa del 12 de diciembre nos ha ofrecido las imágenes más esperadas por la audiencia: las del beso (más bien besos) entre Gianmarco Onestini y Adara Molinero.

Las imágenes más esperadas

El italiano entraba en la casa el pasado 11 de diciembre para pasar la noche con la exazafata. Y, tal y como millones de espectadores esperaban, los jóvenes iniciaron un camino sin retorno: se fundieron en un beso que confirmaba lo que ambos sienten el uno por el otro. El esperado beso se produjo a las nueve de la mañana, poco antes de que el boloñés tuviera que salir de la casa.

El italiano recordaba así su beso con Adara. «Mucha emoción, pero me daba un poquito de vergüenza. Era algo que nos ha salido juntos. Estábamos como un imán. Era imposible estar lejos de ella».

Adara confesaba lo que había sentido en el confesionario. «Lo miro y me pierdo en su mirada. Es un sentimiento muy fuerte. No me voy a arrepentir de nada porque he sido fiel a mi corazón», explicaba al súper. También pedía perdón públicamente a Hugo Sierra por lo que había sucedido. «Mi familia pensaba que yo estaba muy confundida. No sé si esto está bien o mal, pero es lo que he sentido». A pesar de sus lágrimas, admitía: «Me siento más liberada que nunca. Me he quitado un peso de encima».