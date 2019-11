‘GH VIP 7’: Tensión entre Gianmarco y la madre de Adara

Elena, la madre de Adara Molinero, ha tenido su primer desencuentro con Gianmarco Onestini. En pleno directo, el italiano intentó que su ‘suegra’ contase los detalles de la crisis de Adara con Hugo Sierra.

La gala de ‘GH VIP 7’ emitía nuevas imágenes de Adara revelando confesiones de Adara sobre sus sentimientos hacia Gianmarco, así como los miedos que siente sobre la reacción de Hugo cuando salga de la casa de Guadalix. «Tengo miedo de que mi familia no me apoye porque ellos saben muy poquito de lo que ha pasado. Después de todo lo que has pasado… Me da miedo que mi familia no me apoye. Me va a dar un ataque al ver a Hugo. «, decía la joven. El italiano ha aprovechado el instante para hacer algunas preguntas a Elena, sentada a su lado en el plató de Telecinco.

«Tú le habías dicho a tu hija: cuidado, no te vayas enamorar antes de entrar. Ya sabías que la situación no iba bien. ¿Por qué le pides eso si su relación está bien?«, le preguntaba Gianmarco a la madre de Adara. Ella le respondía tajante: «Entiende un poco mi papel. Sabía que a lo mejor había una pequeña crisis, que pasaban cosas».

«No sé si has tenido una pareja durante tempo», le decía Elena al exconcursante. «Sí, durante tres años». Ella continuaba: «No te empeñes en sacar de mí algo que no es. Para mí eres un niño de 23 años. No puedes buscar mi aceptación o negación porque no importa». Pero el italiano insistía: «Si todo va bien, no le dices ‘cuidado no te vayas a enamorar'». Elena empezaba a molestarse: «No saques eso. No voy a entrar ahí».

El estudiante de Derecho explicaba: «Parece que me he puesto en medio cuando en realidad la relación ya iba muy mal. He oído muchos ataques a mi persona». Jorge Javier apuntaba: «Solo quiere saber si conocíais que la pareja ya no estaba bien». Elena zanjaba la cuestión, sin entrar en más detalles: «Con mi hija tengo un nivel de confianza. Somos medio amigas».