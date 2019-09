El clan Pantoja no pasa por su mejor momento. A las disputas familiares de Isa Pantoja, se suma una supuesta infidelidad de Kiko Rivera a su mujer, Irene Rosales, con un conocido rostro de Mediaset, Sofía Suescun. El matrimonio ya se ha pronunciado al respecto y la ganadora de ‘Gran Hermano’ ha esperado a ‘El Debate’ de ‘GH VIP 7’ para romper su silencio.

«No voy a entrar en ese juego por que no sé de dónde está saliendo. Me ha molestado bastante y sobre todo el daño que está generando. Está en manos de quién tiene que estar«, decía Sofía Suescun tras ser preguntada por Jordi González.

Tras sus palabras, la ganadora de ‘Supervivientes’ e Ylenia han comenzado una acalorada discusión. «¡Qué te calles! Estate tranquila, que te veo muy nerviosa, temblando mucho. A ver si voy a hablar yo…», decía Suescun. «Estoy aquí para intervenir. La que está nerviosa eres tú. Tú de mi no puedes hablar nada porque no conoces mi vida, yo no lo cuento, no la vendo. Habla de Kiko, que hay varios en tu vida. No voy vendiendo a mis amantes por ahí«, replicaba la colaboradora de ‘Viva la vida’.

«Las cosas están como están y ya está. Nunca he entrado en nada de mi vida tan privada y no lo voy a hacer ahora. No hay más que vernos», fue la reacción de la nuera de Isabel Pantoja tras hacerse público el supuesto affair de Kiko Rivera.