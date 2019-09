La complicidad entre Kiko Jiménez y Estela Grande dentro de la casa más famosa de la televisión cada día es más evidente. Tanto es así que varios compañeros de concurso han entrado a valorar este acercamiento. Sin embargo, a sus respectivas parejas parece que no les hace nada de gracia. Y así lo ha hecho ver Sofía Suescun durante ‘El Debate’ de ‘GH VIP 7’.

Mila Ximénez, al enterarse de la traición de Kiko y El Cejas: «Mala persona»

La ganadora de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ ha sido muy clara y se ha mostrado muy confusa al ver las imágenes del continuo acercamiento entre su pareja y la mujer de Diego Matamoros. «No se puede negar lo evidente. Creo que se gustan, hay mucha complicidad. Está claro que hay que tener un apoyo en el reality. Se esfuerzan en que no se les note. Al final yo estoy fuera, Diego también… He hablado con él y no sabemos muy bien cómo tomarnos este tema. No estamos aquí para reprochar nada a nadie, pero sí que Kiko sea claro«, ha explicado Suescun durante el programa de Telecinco.

‘GH VIP 7’: Diego Matamoros, molesto con Estela Grande por hablar de su familia

En la casa de Guadalix, el resto de concursante también se han dado cuenta de la conexión que hay entre Jiménez y Grande. «Saltan chispas de atracción. Yo no sé como se está viendo fuera, pero desde dentro… Aquí se está produciendo un enamoramiento, es muy bonito e inevitable», contaba Mila Ximénez en el confesionario.

‘GH VIP 7’: Estela desvela un encontronazo que tuvo con Marta López, novia de Kiko Matamoros

Por su parte, uno de los implicados compartía su preocupación por saber cómo se estaría viendo su amistad con Estela desde fuera. «Me crea ciertos nervios pensar que fuera se pueda malinterpretar. Tampoco se puede evitar, no puedo dejarla de lado porque sea una niña monísima y se pueda malinterpretar fuera», decía Kiko Jiménez preocupado.

‘GH VIP 7’: Estela Grande confiesa haber sufrido un aborto