8 Rocío se derrumba

Al escuchar el cariño con el que Kiko hablaba de su padre, Rocío no pudo evitar derrumbarse. «Sabes que soy una persona que voy con la verdad por delante. Quiero agradecerte públicamente el comentario que has tenido dentro de la casa. Has dicho que no ibas a hablar de mi vida privada y me parece bien por tu parte que no lo hayas hecho».

Kiko y Estela pasan la noche juntos en la misma cama