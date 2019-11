Rocío Flores se ha disculpado a la audiencia de 'GH VIP 7' por haberse enfrentado a Kiko Jiménez, ex de su tía Gloria Camila, en los platós de Telecinco.

Una noche más, Rocío Flores ha protagonizado los minutos de oro de ‘GH VIP 7’, donde ha hablado nuevamente de su nula relación con su madre, Rocío Carrasco, y también ha pedido disculpas a la audiencia por haberse enfrentado a Kiko Jiménez, exnovio de su tía Gloria Camila.

«Kiko va a hacer daño»

Rocío Flores defendió a su padre de los comentarios de Alba Carrillo, quien lo acusó de hablar de Rocío Carrasco en el concurso y explicó que ésta es «una madraza». La joven comentaba las críticas de su padre, Antonio David Flores, dentro de la casa de Guadalix. La ex de Feliciano López ha criticado al ex Guardia Civil por hablar de la madre de sus hijos dentro y ha defendido a Rociíto: «Es una madraza como pocas que se está comiendo kilos de mierda para no dejar desprotegidos a sus hijos».

La nieta de Rocío Jurado quiso enviar un mensaje a la audiencia del programa por su reciente enfrentamiento con Kiko Jiménez en el plató. «Quiero pedir perdón a la audiencia. Cuando reacciono así ante él no es por una crítica sino por que cada crítica que él hace va a hacer daño. Desde que salió de la casa estoy aguantando lo inaguantable».

«No le voy a dar más protagonismo»

En sus palabras de disculpas, Rocío Entonces explicó por qué perdió los nervios el pasado domingo. «Tengo que aguantar la risa, las provocaciones, el cuchicheo. Llegó un momento que ya no podía más. No le voy a dar un solo minuto más de protagonismo«, afirmaba.