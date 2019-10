La entrada de Pol Badía a ‘GH VIP 7’ puso la casa de Guadalix patas arriba. Tras la tormenta, llegó la calma y el Maestro Joao pidió perdón a su chico y tomaron la decisión de continuar su relación dentro del programa. Sin embargo, ha durado poco. El vidente, que sigue teniendo en su cabeza a la persona que empieza por «A», no quiere seguir con el boxeador.

‘GH VIP 7’: El Maestro Joao se derrumba al reencontrarse con Pol Badía: «Soy una mierda»

«Voy a cortar, quiero ver a la otra persona», decía Maestro Joao dolido. «Te he engañado una vez de manera emocional. Que vinieras es fantástico, pero sigo pensando en esa persona. Por mi parte creo que deberíamos romper esta relación«, proseguía.

GH Vip 7: Pol Badía, novio del Maestro Joao y ex de Adara, nuevo concursante

«Lo que yo quería era determinar algo para que siguiéramos avanzando», contestaba hundido el exconcursante de ‘Gran Hermano’. Ante esto, y siguiendo muy presente a la persona con la que le había sido infiel a Pol, Maestro Joao lo tenía claro: «Uno no puede decidir sobre sus sentimientos, yo seguiré sufriendo mientras te vea aquí«. No obstante, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha dejado claro que dentro de la casa de Guadalix no sabe qué puede ocurrir y que necesita seguir pensando acerca de lo que siente.

El Maestro Joao confiesa haberle sido infiel a Pol Badía

Para arrojar más luz al asunto, María Jesús Ruiz, que se encontraba en el plató de ‘El Debate’, ha explicado que antes de que el vidente entrara en la casa, ella había quedado a cenar con «A». «Él me acaba de hablar. Me ha dicho que está muy a gusto de tener la posibilidad de iniciar una relación sentimental con Joao. Está contento con la ruptura. Espera tener una relación más allá de amistad«, comentaba la ganadora de ‘GH DÚO’.

Joao insulta sin piedad a Aramís Fuster