La expectación es máxima en la noche de este martes y es que un nuevo concursante entrará a formar parte de ‘GH Vip 7’ de pleno derecho. Ahora bien, ¿quién es? Tal y como ha desvelado el portal ‘Yotele’ en exclusiva, el afortunado es Pol Badía, novio del Maestro Joao y expareja de Adara Molinero, dos de los concursantes estrella de esta edición y, por cierto, dos de los nominados de esta semana junto a Kiko Jiménez, otro de los grandes protagonistas del reality.

El Maestro Joao confiesa haberle sido infiel a Pol Badía

Mucho se ha especulado sobre quién será el próximo concursante de ‘GH Vip 7’ tras la salida forzosa de Nuria, por cuestiones de salud al ser alérgica al melocotón. Una excusa extraña que la organización ha ofrecido para explicar el motivo por el cual no puede reengancharse a la convivencia y que no convenció al público, al igual que a la propia concursante: “No entiendo por qué tengo que renunciar a mi sueño por esto, quitad los melocotones de la casa y ya puedo entrar yo”, se defiende. Sin embargo, su papel en la casa era muy residual y ha sido acusada de ser un mueble, por lo que la alternativa parece ser mucho más jugosa.

Joao insulta sin piedad a Aramís Fuster

Se ha hablado mucho sobre si Diego Matamoros sería el nuevo concursante de ‘Gh Vip 7’, pero él mismo quiso dejar claro en su perfil de Instagram que no es su momento y que lo que está sucediendo entre Kiko Jiménez y Estela Grande no es motivo de espectáculo para él. De hecho, ya no piensa sentarse en los platós a defender su matrimonio. La otra opción que ha sonado con fuerza es Sofía Suescun, y es que este es el único reality en el que no ha participado y su vuelta a la casa es casi asegurada, aunque quizá no en esta edición.

Tal y como han informado desde el citado medio de comunicación especializado en noticias de televisión, Pol Badía ha ganado la batalla de aspirantes y en la noche de este martes entrará a forma parte de la convivencia de ‘GH Vip 7’. Se tendrá que enfrentar no solo a Adara, una ex con la que no terminó nada bien, sino también al Maestro Joao, su actual pareja, quien ha confesado en la casa que le ha sido infiel con un chico de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.