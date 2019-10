‘GH VIP 7’: Mila Ximénez y Antonio David Flores hacen las paces

Mila Ximénez y Antonio David Flores han enterrado el hacha de guerra en la casa de Guadalix. Ambos concursantes, los dos pesos pesados del ‘reality’, llevaban varios días distanciados. Pero han puesto las cartas sobre la mesa y han limado sus diferencias.

Acercan posturas tras varios días distanciados

Se conocen desde hace casi veinte años. Y siempre tuvieron buena relación. Pero una vez dentro de ‘GH VIP 7’ surgieron los roces. «Mila sabe que me hace falta estar aquí. Estoy dolido, bloqueado con ella», confesaba hace unos días el malagueño. En la gala del pasado 3 de octubre, el programa les brindó la oportunidad de acercar posturas.

Mila: «Quiero pedirle disculpas»

La primera en hablar y explicar lo que sentía fue Mila. «Quiero pedirle disculpas. Hay que estar en la casa para saber que aquí dentro necesitas un apoyo. A veces él venía a hablar conmigo para ver cómo he estado. Pero lo he sentido lejos de mí y más cerca de Kiko. Pero no tengo nada contra él», confesaba, sincera.

«Sé que eres sensible y espero que te protejas»

La colaboradora no podía ocultar el afecto que siente por el exmarido de Rocío Carrasco. No le ha gustado su acercamiento con quien se ha convertido en su mayor rival dentro de la casa, Kiko Jiménez, pero no le guarda ningún rencor. «Yo no tengo ese espíritu de competición. Sé que eres sensible y espero que te protejas, porque esto es una guerra a muerte hasta que salgamos todos. Entrar ahí otra vez es como entrar en una guerra continuada», le decía a su compañero.

Antonio David: «Mila me aporta mucha seguridad»

El malagueño ha asegurado que la Mila «es una persona a la que le tengo mucho cariño y aprecio. Y me aporta mucha seguridad dentro de la casa». Su hija, Rocío Flores, defendía a su padre desde el plató de Telecinco. «Lo que ha dicho mi padre demuestra que no es un falso porque ha sido fiel a sus sentimientos. Me alegra mucho que hayan podido hablar».

