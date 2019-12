Mila Ximénez se ha quedado a las puertas de ganar ‘GH VIP 7’. Después de 100 días de encierro en la casa de Guadalix de la Sierra, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha quedado en un más que digno tercer puesto. Su mayor rival en el ‘reality’, -y la clara favorita del público, Adara Molinero-, se ha llevado el maletín. No ha ganado, pero ha recibido su puesto como número dos con gran satisfacción. «Suerte a las dos», decía a sus rivales, Adara Molinero y Alba Carrillo, nada más conocer la decisión de los espectadores.

«Tengo más fuerza que antes»

La colaboradora ha hecho balance de sus tres meses de concurso. «La Mila que entró no era una convencida de entrar. No pensé en lo que podía vivir aquí. Tenía muchos miedos, mucha inseguridades. La Mila que sale ahora es una Mila que puede convivir con la gente. Ahora tengo más fuerza de la que creo que tengo. Siempre creo que valgo menos o que hay cosas a las que no puedo llegar. Y puedo hacer mucho me limitaba mucho antes», admitía.

«Me ha merecido la pena entrar aquí. Me he conocido más a mí misma. Me he sentido cuidada y en parte, mimada», ha confesado la sevillana.

Kiko Hernández, el primero en felicitarla

Jorge Javier Vázquez la felicitaba tras anunciar que era la tercera finalista. «Te has enfrentado a tus miedos e inseguridades y has demostrado que eres una gran concursante». Después, le decía cuánto la había extrañado en estos más de tres meses. «Te he echado tanto de menos. Tengo tantas ganas de verte, de abrazarte. Tengo muchas ganas de verte en plató. He pensado mucho en este momento durante estos días. Me da mucha alegría estar aquí para recibirte».

Su amigo y compañero de ‘Sálvame’, Kiko Hernández, fue el primero en felicitarla, ya que la esperaba dentro de la casa. «Lo has hecho de puta madre. Te hemos apoyado los que te teníamos que apoyar. Algunos han criticado tu concurso, pero hemos estado contigo. Este concurso me ha hecho conocer a la gran amiga que eres».