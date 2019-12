Ya solo quedan días para que llegue la gran final de ‘Gran Hermano VIP’. Por eso, la gala ‘GH VIP 7: Límite 24 Horas’ dedicó espacio a ‘La noche de las cuentas pendientes». Así, Mila Ximénez volvía a verse con su enemigo número 1 en la casa de Guadalix de la Sierra: Hugo Castejón. Al verlo, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha negado a hacer las paces con el cantante.

«No quiero verlo en mi vida»

«Si tuviera dignidad no estaría aquí. Sinceramente, es mi final. Soy finalista. Te lo digo con el corazón: no sé qué hace aquí. No tengo nada que hablar con él», decía la sevillana, indignada con el programa. «Me parece increíble que cada vez que abran esta puerta me encuentro con él», se quejaba.

«Lo que le pasa a Mila es que tiene remordimientos de conciencia por todo el mal que ha hecho en esta casa», decía Hugo. Mila respondía a sus palabras dirigiéndose al súper. «Para mí el día más feliz de mi vida fue el día que se largó de esta casa. Le pido a la vida que no me lo vuelva a cruzar en la vida». Y añadía: «No tienes ni idea de lo que he sufrido con este tipo. Jamás le voy a dirigir la palabra. No quiero verlo en mi vida. Que diga lo que quiera».