4 Patiño: «No quiero que me vean como una persona frívola»

Al escuchar las palabras de Mila, Patiño ha admitido que no le hace gracia que se hable de sus hábitos alimenticios. «Me molesta, pero lo entiendo. No quiero que me vean como una persona frívola».

Patiño entrevista a Chelo: «Me he sentido utilizada por Isabel Pantoja»