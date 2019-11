5 El papel conciliador de Antonio David

El exmarido de Rocío Carrasco intentaba lidiar entre ambos y tranquilizaba a su amiga: «Que no te vean llorar». Mila se desahogaba en el confesionario donde señalaba que no podía más con él. «Es mi pesadilla, no puedo creer que lo tenga aquí otra vez. Esto es lo que quería, ya lo ha conseguido».