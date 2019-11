3 Se enfrenta a sus dos chicos

El motivo del enfado de Alberto es que no ha visto claro su vínculo con Pol Badía. «Lo que había con Pol… Fuera tendremos que hablar las cosas he visto que con Pol no has terminado la relación». El colaborador del ‘Deluxe’ aseguraba: «No ha habido nada. No sé por dónde empezar. No pensé que él viniese aquí por nada del mundo. Me hubiera haber podido hablar con él antes, pero no pude. Yo he hablado de ti y he preguntado por ti».

