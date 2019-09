GH VIP 7: ¡Se ha liado parda en la casa! Crónica de Nagore Robles

Menuda cara se nos quedó a todas cuando Jorge Javier anunció que la primera expulsada de la edición era Anabel Pantoja. Y es que amiga, me alegra que el apellido Pantoja funcione sólo para Isabel, y no para todos los satélites porque honestamente el mérito es de la tonadillera.

Aún así me apena que haya sido la primera expulsada, por que es una chica muy divertida que nos habría dado momentos desternillantes, y por que siendo sincera, ¿qué nos aporta Irene Junquera? A mi ponerme de los nervios pero poca cosa más, chica Bunkie la calabaza tiene más vida que tú y ese mensaje contante de Miss Wonderfull me harta.

Ni en Nochevieja fue tan protagonista una uva. Ahora resulta que bailar, cantar y lanzarse uvas en una fiesta supone un espectáculo dantesco y una actividad de alto riesgo, ¿perdona? Efectivamente, ahí sentí vergüenza ajena, pero del rebaño de Mila por la cantidad de insultos y faltas de respeto a las espaldas que dirigieron al trío contrario.

Noemí temiendo por su integridad física tras el impacto de una uva en su cabeza (cosa que no fue tal, la uva le dio en el culo), Antonio David diciéndole a Dinio que le ha costado mucho llegar hasta ahí para cagarla con ese comportamiento, y Alba metiéndole la idea en la cabeza de que su hijo puede ver cosas que no le van a gustar y su mujer le pondrá la maleta en la puerta en cuanto salga.

¿A qué niño no le gusta ver a su padre divertirse? Reconozco que mis vecinos pensarán que estoy como un sonajero después de escucharme reírme cual desquiciada al ver como Hugo y Adara lamían el cristal del salón pasando del resto de amargados. Fantasía pura!

Kiko Jiménez incluso llegó a preguntarle a Hugo si tiene un problema con el alcohol ya que no entendió su actitud durante la fiesta. Hay que ser muy poco inteligente para recriminar algo así después de haber pasado la noche en un calabozo, se lo pones en bandeja querido Kiko. Por si eso fuera poco el novio de Sofia Suescun para humillar aún más Hugo, le sirvió el plato de comida en el suelo comparando a este con un perro. Qué manera de cagarla!

Menos mal que Adara puso el punto de cordura en medio de esa ceremonia de La Inquisición, apuntando que “ser madre no implica que no pueda hacer otras cosas y pasarlo bien”, te aplaudo con las orejas. Vamos, que lo que para unos fue un juego divertido entre tres amigos, para otros fue Sodoma y Gomorra.

Y ya que nos ponemos con las varas de medir, que alguien me explique por qué la Carrillo puede cantar “Desesperada” y hacer referencia a Marta Sánchez para molestar a Hugo, y este no puede mencionar al ex de Alba porque ella amenaza con abandonar el reality, llamándole incluso “playboy barato” y afirmando que “el pekinés tiene a sus compañeros de esclavos porque son tontos”.

Adara defendió a su compañero cómo era de esperar una vez más demostrando que le importa tres racimos lo que piense la mayoría, tiene principios para dar y repartir. Por cierto, es gracioso escuchar a la modelo decir eso de Castejón mientras ella y sus compañeros le hacen la ola a la “abeja reina” aunque solo la escuchemos para insultar al trío constantemente. Que me expliquen también por qué Mila critica actitudes que ella misma tiene desde que la conocimos en televisión, como disfrutar ridiculizando a los demás, mostrando su falta de empatía con el sufrimiento ajeno. Pero no entremos ahí, que esos melones ya huelen a podrido.

Un error de Dinio en la prueba semanal bastó para mostrar la falsedad de los componentes del bando contrario, y las ganas que tienen de ir en jauría a por cualquiera de ellos tres a la mínima de cambio, especialmente del cubano, que presuponen el eslabón más débil del grupo enemigo. Resulta que durante el desarrollo de la prueba Dinio se quedó dormido, y sus compañeros se mostraron comprensivos con él.

Pero cuando el Súper informó de que la combinación no era la correcta, se le echaron encima llamándole “huevón” y haciéndole responsable de haber perdido la recompensa. Hugo le defendió, lo que supuso otro enfrentamiento con sus compañeros.

Al cubano le bastó con mencionar a Apolonia Lapiedra cuando discutía con Nuria para que Mila lo tergiversara y dijera que ha dado a entender que ha trabajado en la pornografía, pero ¿nos estamos volviendo locos? Yo veo un continuo machaque a Dinio que no es normal, por que él puede hacerse el tonto, pero en absoluto creo que actúe con maldad.

Ni siquiera su gran amigo Antonio David usó el poder de líder para salvarle de la nominación. Menos mal que el martes durante el límite 48h la audiencia le dio un respiro salvándole de la nominación. Así que los nominados definitivos son Hugo y Noemi. Me sorprendió que estos dos porcentajes estuvieran tan igualados, quizás el repetitivo mensaje de Hugo esté cansando a la audiencia.

Ni qué decir tiene que el dardo de esta semana va para Noemí, por su mala uva…