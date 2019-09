GH VIP 7: Las pelotas de Mila

Esta edición es una bomba de relojería, si tras apenas veinticuatro horas de concurso ya han saltado chispas, ¿qué no ocurrirá cuando la convivencia explote? ¡Esto va a ser una fiesta!

Me declaro fan del responsable de tamaño elenco de personajes, el conflicto (que es lo que nos gusta ver, por supuesto) está servido, ¡e incluso ya hay bandos! ¿Pero esto qué es? ¡Si no llevamos de una semana! La fantasía de todo espectador de reality.

Por un lado tenemos el bando de Mila y sus pelotas. No penséis mal, no me refiero a Mila y su áspero carácter, hablo de sus palmeros. Y por una vez no voy a responsabilizar a la Ximénez, si no a los concursantes que para evitar un conflicto con la colaboradora y sus compañeros de programa (los cuales por el momento están siendo imparciales, por cierto), prefieren unirse a la turba contra Hugo, a quien considero absolutamente insoportable, aunque totalmente necesario para provocar a nuestros famosos y ver sus reacciones más desmedidas, te lo digo.

Es más, aún no he observado que ningún compañero le haya afeado una sola conducta. Anoche en el “Límite 24H” pudimos ver cómo tras la trifulca con Antonio David, ella misma se percató de que no había actuado bien, y se disculpó con él, sin que nadie le dijera nada. Cuando le tienes cariño a alguien, le señalas sus errores; pero los pelotas de Mila no lo hacen, porque no están a su lado por amistad, si no por interés y cobardía.

Y por otro lado tenemos el dúo formado por Adara y Hugo, a quienes vamos a llamar los «Estopa», por que eso es lo que le van a dar a toda la casa, estopa de la buena. Estos dos renegados no tienen filtro y no se van a guardar nada de lo que piensen, les perjudique o no, y eso es algo que debemos valorar siempre en un reality.

Hugo es inaguantable, insufrible e irritante, es capaz de discutir con un ficus del jardín si así crea polémica y se habla de él fuera, para ver si en esta ocasión suena la flauta y se convierte en personaje televisivo. Date con un canto en los dientes, que ya tienes medio camino hecho; por que personaje ya eres, amigo.

Adara por el contrario, es una concursante a la que me apetece ver protagonizando cada vídeo, a pesar de que no ofrece nada nuevo a lo que vimos hace unos años. Es sin duda única en su especie, no necesita buscar conflictos ni formar carpeta para ser el centro de atención, y ha demostrado tener criterio propio al no sumarse a la cruzada contra Castejón.

Me gustaría destacar la actitud que tuvo El Cejas ante el ataque de Hugo, quien se metió con su físico, le llamo «niñato» y apenas le dejó hablar para defenderse. Es cierto que la casa mira con lupa todos los movimientos de Castejón, pero me parece súper bajo meterse con el aspecto de una persona para discutir. También me pareció lamentable el juicio que hizo de Anabel Pantoja, menospreciándola por ser «sobrina de» y presumiendo de ser «economista». Mira, no estás en GH por hacer cuentas, has saltado a la palestra por ser el «ex de», así que menos clasismo, que no eres más que nadie.

Me cansa que a los concursantes se les defina de forma peyorativa por su grado de relación con un famoso. Entiendo que la puerta a la televisión se puede abrir de muchas maneras, y una de ellas es teniendo conexión con alguien célebre; pero está claro que tu permanencia en ella dependerá siempre de tu personalidad, que no necesariamente tienen que ser positiva.

Otro personaje que me llama la atención es el Maestro Joao. A pesar de que me encanta su rapidez mental a la hora de regalarnos momentos divertidos, me crea cierta desconfianza y me adelanto a decir que es el peor consejero que Mila podría tener.

Hablando de la abeja reina, como Hugo llama a la Ximénez, entiendo que mucha gente critique su negativa a entrar en la casa por la gatera o sus arrebatos diarios de abandono, pero a mí no me sorprendió, por que si no, no sería ella. En cambio me asombró positivamente cuando se disfrazó de gusano e incluso hizo un par de guasas durante la prueba de líder, llegando incluso a disfrutar del momento.

Dicho esto, me pareció desmesurada su reacción ante el cañonazo de Hugo, recordándole su relación con Rodríguez Menéndez, algo que a la colaboradora le sacó de sus casillas. Empezó a disparar insultos a diestro y siniestro (más siniestros que diestros, diría yo), y se le acabó yendo la pinza por completo. Qué torpe fue, ya que era de esperar que alguien le diera en su punto débil; pero claro, ante semejante mendrugo poco se puede hacer. Dudo que algo le desestabilice, puesto que ya viene así de fábrica. ¿Será Mila capaz de dar en la diana, y encontrar el talón de Aquiles de Castejón para desarmarlo?

En la noche del martes el salvado por el público no fue otro que Hugo, cumpliendo así mi fantasía de un reality explosivo, así que como nominadas de la semana quedan Anabel Pantoja e Irene Junquera.

La que va a recibir el dardazo no puede ser otra que Irene, por que mira, estoy hasta las narices de que la gente se parapete tras su carrera profesional para hacer preguntas con segundas intenciones y disfrazarlas de inocentes. No eres una periodista deportiva que no conoce a Dinio y su pasado en el cine para adultos, mi propia abuela sabe que este tío hizo porno. Habría sido más noble por tu parte preguntarle qué le llevó a hacer cine equis, y no echar cuatro lágrimas diciendo que estabas deseando bailar salsa con él porque tu abuelo es cubano. Por que claro, ¿qué te puede ofrecer un cubano además de bailar salsa? Pues sal-sabionda.