7 Nagore y su apoyo incondicional

Nagore aplaudió determinadas conductas del cubano, como la polémica noche en que celebró una particular fiesta nocturna con Hugo Castejón y Adara. «Lejos de parar a Hugo y Adara te divertías como un niño, sin hacer caso a la mayoría. Eso es posicionarte y es tener personalidad. No me gusta nada más que ver a alguien divirtiéndose de una forma tan sana como has hecho tú«.

El retoque estético de Dinio antes de entrar a ‘GH VIP’