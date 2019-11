5 Gianmarco: «Sin ti me sentiría muy solo»

Pero Adara no solo ha abierto a corazón abierto con el tarotista. También ha expresado lo que siente al italiano. «Lo hago todo porque me sale del corazón. Lo estoy viviendo ahora contigo», le ha dicho. «A veces me siento un poquito perdido. A veces haces como que me entiendes, pero no me entiendes. Si ahora estoy bien es porque estás tú. Sin ti me sentiría muy solo», le respondía él.

Adara Molinero, concursante confirmada de ‘GH VIP 7’