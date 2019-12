‘GH VIP 7’: La reacción de Adara al escuchar las declaraciones de Hugo Sierra

Adara Molinero ha reaccionado con asombro al escuchar las palabras de Hugo Sierra fuera de la casa de Guadalix mientras ella concursaba en ‘GH VIP 7. En la final del ‘reality’, la ex azafata pudo escuchar las declaraciones del padre de su hijo, quien se quejaba de su «promiscuidad barata».

«He intentado contenerme en todo momento»

«Yo he intentado contenerme en todo momento y decir eso de mí me parece feísimo», decía la concursante al ver los videos de su pareja detallando su decepción. «Estoy flipando. Yo podría hablar muchísimo y explicar más la situación, pero voy a respetar».

Jorge Javier le recordaba: «Ponte en su lugar. Tampoco ha sido fácil para él». Entonces, la madrileña decidió pedir perdón por su actitud con Gianmarco dentro de la casa. «Si le he podido hacer daño con algo que haya dicho le pido disculpas desde aquí, pero pienso lo que he dicho». E insistió en que lo suyo con Hugo estaba terminado antes de su paso por ‘GH VIP 7’. «Me di cuenta de que estaba rota dentro de la casa. No puedo controlar mis sentimientos».

Gianmarco, dispuesto a apoyarla pase lo que pase

Mila Ximénez, sentada en el plató, animó a Adara a ser fiel a sus sentimientos. «Más vale un ‘me equivoqué’ que un ‘por qué no lo hice’. Tienes que ver que hay una persona que va detrás de ti. Pero cómo le voy a decir que no lo viva (su relación con Gianmarco), dure lo que dure».

La joven se sentía confundida: «No sé qué va a ser de mí», admitía. Gianmarco le recordaba que, pasara lo que pasara, estaría a su lado para apoyarla. «Es justo lo que necesitaba escuchar», confesó la concursante.