Lo cierto es que no está siendo un concurso fácil para Alba Carrillo. La modelo ha amenazado con abandonar en diferentes ocasiones la casa de Guadalix de la Sierra, pero hay una noticia que puede complicar todavía más si cabe el paso de Alba por ‘GH VIP 7’.

María Patiño destapa una bomba que podría hundir a Alba Carrillo

Ha sido este jueves en la tarde cuando María Patiño ha soltado un bombazo. Según la colaboradora de televisión, «su pareja actual podría dejar de serlo a partir de mañana», ha dicho. Y es que según María Patiño, Santi Burgoa «podría estar olvidando a Alba durante su estancia en la casa con otras chicas». Patiño no ha querido dar más detalles, ya que será un testigo quien de más datos sobre esto.

Un concurso que empezó por complicarse tras una foto

Si esta información llegara a Alba Carrillo terminaría por hundir a la modelo, que está viviendo un concurso complicado dentro de la casa de Guadalix. Después de que durante las primeras semanas de concurso le mostraran la fotografía de la boda de su ex, Feliciano López, y Sandra Gago, Alba no ha vuelto a ser la que era.

Alba ha amenzado con marcharse en diferentes ocasiones

Aunque es cierto que desde que llegó a la casa lleva amenazando con marcharse, eso supuso un punto de inflexión para la colaboradora de ‘Ya es mediodía’. Además, tampoco ayudó el hecho de que Belén Esteban le enviara un mensaje criticando su concurso y la dirección del programa decidiera ponérselo.

Alba llegó a criticar a la dirección del programa

Alba Carrillo terminó por hundirse cada día más y no había nada que levantara cabeza. Pero la cosa no quedó ahí. Durante su estancia en la casa, Alba llegó incluso a criticar a la productora del programa (y volver a amenazar con marcharse).

Rota de dolor por la actitud del programa

«Yo he venido aquí por mi hijo y estoy aquí por mi hijo, pero no lo voy a perder por estar aquí. Ellos lo saben. Están jugando con una cosa muy seria. Y me quito la mierda de micro, ¡Y os lo podéis meter por el agujero del c***!», fueron las palabras de Alba Carrillo.

Jorge Javier le paró los pies

Han sido un sinfín de ocasiones las que la maniquí ha amenazado con dejar el concurso. Harto ya de la situación, Jorge Javier Vázquez habló muy seriamente con Carrillo hace tan solo una semana. El presentador dedicó unas palabras a la modelo que terminó por hundirla completamente.

El mensaje de Jorge que hizo recapacitar a Alba

«Hasta aquí hemos llegado. Lo que no se puede hacer es echar mierda de esa manera contra la gente que hace este programa. Si estás a disgusto en este programa, ten la decencia de irte y pagar la penalización», le espetó el presentador.

Alba, más calmada, podría volver a hundirse con la información de su novio

Una declaración que dejó KO a la modelo, pero que posteriormente hizo que recapacitara y pidiera perdón por su actitud. Ahora que parece que Alba Carrillo está más calmada sale a la luz la información de que su novio, Santi Burgoa, del que ha hablado también dentro de la casa, podría estar conociendo a otras mujeres mientras Alba permanece completamente aislada. ¿Cómo se tomará esta información? ¿Se la harán saber a la colaboradora?