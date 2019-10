4 Jorge Javier: «He estado a punto de llorar»

Mila no parecía dispuesta a bajarse del burro. Seguía enfadada e incluso decidió abandonar la sala de estar de la casa de Guadalix de la Sierra en pleno directo. Su actitud terminó agotando la paciencia de Jorge Javier, quien dedicó unas duras palabras a su amiga. «Me doy cuenta de lo que me importa mi profesión. He estado a punto de llorar. Estoy echando cables a una concursante que es una de mis mejores amigas. Intento que ella disfrute y se lo pase bien y ella se lo toma como una afrenta. Si ella supiera lo que la quiero no se lo tomaría así».

«Le pido perdón a mi mejor amigo, pero como presentador lo he tomado como un castigo», ha respondido Mila. Jorge Javier decidió enviar un mensaje extensivo al resto de concursantes. «¿Por qué no dejáis de ver al súuper y a la organización del programa como un enemigo? ¿Por qué no veis el programa como un equipo de gente que está trabajando para que todos disfrutemos? ¿Por qué vemos demonios donde no los hay? ¡Pero qué es esto!», exclamaba.

