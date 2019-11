Mientras Adara lucha por llegar a la final de ‘GH VIP 7’, un auténtico torbellino de acontecimientos sucede fuera de la casa de Guadalix de la Sierra.

Hugo Sierra ha demandado a Adara

Después de que Adara reconociera en el ‘reality’ estar enamorada de Gianmarco, Hugo Sierra ha reaccionado y ha tomado posiciones. Ha demandado a Adara y pedirá la custodia de su hija. La demanda podría llegar a manos de la joven en los próximos días. Una decisión que ha disgustado a Elena, madre de la madrileña.

La madre de Adara: «Prefiero esperar por no estropear las cosas»

En la gala del pasado 22 de noviembre, Elena ha reconocido sentirse decepcionada por las acciones de su yerno. «Ha dado un paso que me hubiera gustado que hubiera esperado. Me refiero a la demanda que ha puesto».

De momento, los pasos de Hugo «son medidas cautelares», pero Hugo «ha pedido que se le comuniquen a Adara dentro del concurso», tal y como anunciaba ‘El programa de Ana Rosa’.

«No hablo con él. He preferido dejar de hablar», añadía. «Al enterarme de esto he sentido mucho dolor. Prefiero esperar por no estropear las cosas. Entiendo su postura en algunas cosas, pero en esto no». Y le ha confesado a Jorge Javier que si Hugo se pone en contacto con ella estaría dispuesta a hablar con él. «Si Hugo me llama yo estoy aquí, pero casi no».

«Me tiene preocupada cómo reaccionará Adara»

Ahora, lo que más preocupa a la madre de Adara es lo que pasará una vez que su hija salga del concurso. «Me tiene muy preocupada cómo reaccionara Adara. Me imagino que mal». Está claro que la salida de la exazafata del concurso será uno de los momentos más esperados por la audiencia: brindará a los espectadores el esperado reencuentro con Gianmarco y la joven podrá conocer, en riguroso directo, la reacción de Hugo ante su declarado amor por el italiano.