‘GH VIP 7’: La confesión de Rocío Flores sobre la familia de su madre

Rocío Flores ha comentado en el plató de ‘GH VIP 7’ cómo vio a su padre, Antonio David Flores, que realizó ‘La curva de la vida’ la semana pasada en la casa de Guadalix. Allí contó los episodios más dramáticos de su vida.

«Ha hecho una curva de la vida tan clara…»

«Ha hecho una curva de la vida tan clara, tan concisa, que no puedo añadir nada más», decía a Jorge Javier Vázquez. No quiso entrar en detalles de cada una de las declaraciones de su padre en ‘la curva de la vida’, donde relató la pesadilla que ha vivido desde que su exmujer, Rocío Carrasco, lo denunciara por maltrato.

«Mis hijos lo han pasado muy mal pensando que yo podía pasar cinco años en la cárcel. Eso me ha debilitado mucho psicológicamente. Han sido 18 o 19 años de juzgados», explicaba el exGuardia Civil en la casa. «Era una mochila que llevaba cargando», comentaba su hija.

«Esto ha servido para que tengamos mayor unión»

Rocío ha confirmado el sufrimiento narrado por su progenitor en el programa de Telecinco. «Ha habido años que lo hemos pasado muy mal, pero mi padre es una persona muy positiva. Y todo esto ha servido para que tengamos mayor unión familiar, tanto la familia paterna como la materna«. Así, la nieta de Rocío Jurado ha hablado de cómo la dura batalla judicial entre sus padres ha favorecido que cada ‘bando’ de su familia haga piña. Al mencionar intencionadamente a la familia de su madre, hace referencia a personas con las que tiene un vínculo muy especial: su tía Gloria Camila o su tío Amador Mohedano, que hace apenas unos días la defendía a capa y espada y atacaba a Rociíto: «Es verdad que los niños lo han pasado mal con la espada de Damocles detrás».

«Hay cosa que me duelen»

«¿Estás al tanto de todo lo que se está diciendo?», quiso saber Jorge Javier. «Sí de algunas cosas, pero hay cosas que me afectan y me duelen y prefiero seguir mi vida normal y venir aquí», respondía ella. «¿Vas a hablar alguna vez? Me apetecía preguntártelo», volvía a formular el presentador. Y así de clara fue su contestación: «No lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora y me voy a seguir manteniendo así. La opinión que me importa es la de la gente que me conoce».

