5 «Sí, me gustó Estela al principio»

«Sí, me gustó Estela al principio», admitía finalmente el de Jaén. La confesión sentó como un tiro a Sofía. «Lo que no me parece normal es que me mientas», le espetaba delante de millones de espectadores y ante la mirada atónita de quienes estaban en el plató.

La acalorada discusión entre Kiko Jiménez y Kiko Matamoros: «Montajista»