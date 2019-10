El acercamiento entre Kiko Jiménez y Estela Grande dentro de la casa de ‘GH VIP 7’ ha llegado a su máximo exponente. El novio de Sofía Suescun y la mujer de Diego Matamoros cada vez se muestran más cómodos el uno con el otro hasta el punto de que han hablado de pedir una hora sin cámaras.

«Me gustaría una hora de intimidad sin saber que estoy siendo grabada, escuchada… Una hora de intimidad de verdad«, decía la modelo mientras que se encontraba dentro de la cama junto al ex de Gloria Camila. «Echo de menos el calor humano al dormir. Bueno, pues se podrá pedir una hora sin cámaras», sugería el de Sevilla.

«Él está viendo el juego al final y yo le estoy dando indicios. Pues vamos a jugar. Lo siento. Solo espero que lo vea, porque si no lo ve es un problema«, decía preocupada Estela. Horas después de su conversación, y durante la prueba de recompensa del domingo, ha querido mandarle un mensaje a su marido: «¡Diego, te quiero!».

Por su parte, Sofía Suescun está muy dolida con su novio y asegura que no tiene interés en la historia que está teniendo con Estela dentro de la casa. «El que no sabe lo que quiere, termina perdiendo a quien lo quiere…«, escribía en sus redes sociales dejando en el aire si quiere seguir con el ex de Gloria Camila.

