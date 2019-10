10 «Me da pena irme»

El ex de Gloria Camila lamentaría que el público decida que abandone el concurso de Telecinco: «Miedo, no tengo. Me da pena». Está convencido de que puede dar mucho más juego dentro de la casa. «Creo que puedo aportar mucho más. Me da pena irme tan temprano, pero hay otros concursantes que se están manteniendo en un segundo plano. Yo me he prestado a muchas cosas y eso al final es a lo que te expones»

Ortega Cano ataca a Kiko para defender el honor de su hija