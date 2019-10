5 La concursante más fuerte de ‘GH VIP 7’

En varias ocasiones, Mila ha pedido a la audiencia que la vote para salir del espacio. Una petición que ha lanzado en voz alta después de sus sonados enfrentamientos con Hugo Castejón y Kiko Jiménez. No entiende por qué se ha convertido en el foco de las estrategias de sus compañeros. «Hago las tareas. Si hay que fregar, friego. Hago lo que hacen todos, pero parece que no es suficiente. Sé que esto es un juego, pero me pregunto: ¿Qué estoy haciendo para ser el centro del odio de la gente aquí?», ha comentado. Aunque ella no lo admite, lo cierto es que es la concursante más fuerte de la casa.

