Apenas 16 días después de haber sido operado por segunda vez, Jorge Javier Vázquez ha regresado a su trabajo en televisión. Y lo ha hecho por la puerta grande: presentando la final de ‘GH VIP 7’, en la que Adara Molinero, Mila Ximénez y Alba Carrillo eran las finalistas.

Su segunda intervención quirúrgica

En su regreso ante las cámaras, un recuperado Jorge Javier ha enviado un brevísimo mensaje de agradecimiento a la audiencia. «Muchísimas gracias por dejarme entrar en vuestras casas de nuevo. Nos os imagináis lo que os he echado de menos», explicaba tras un largo suspiro al arrancar el programa.

«He estado malito»

«He estado malito, que es una expresión que detesto«, decía a Miriam Saavedra, quien se alegró de verlo recuperado tras su baja.

«Muy emocionado, muy feliz, muy contento de poder compartir esta noche con tres grandes finalistas», le decía a Alba, Adara y «mi Mila». «Qué felicidad. Esta noche es muy especial para todos», explicaba.

El pasado 3 de diciembre, el presentador entraba en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid para someterse a una nueva operación después del ictus que sufrió el pasado mes de marzo. Él mismo había anunciado, días atrás, que tendría que volver a pasar por quirófano. Lo hizo en sus redes sociales con el siguiente mensaje. «Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones», escribía.

En su segundo ingreso hospitalario le han corregido uno de los dos ‘stents’ que le colocaron tras el ictus, ya que tenía «un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%» que debía ser subsanado.