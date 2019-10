4 Jorge Javier: «No te reconozco, Alba»

Alba Carrillo ha vivido una situación al límite dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Tras enfrentarse con sus compañeros de ‘reality’, ha roto en llanto, sin consuelo. «¿Cuándo vas a dejar de ir en contra de ti?», le decía el presentador. «Sabes perfectamente que te equivocas, pero no por no bajarte del burro no eres capaz decir lo siento. Es una trampa que te pones tú misma. No te reconozco, Alba».

Rocío Flores estalla (una vez más) contra Kiko Jiménez