‘GH Vip 7’ ha llegado ya oficialmente a su final, con la emisión del último debate del reality, grabado el pasado viernes, pero emitido este jueves. Mucho es lo que ha pasado en la casa de Guadalix, pero quizá ha dado tanto juego que hay cuestiones que se nos pasaron a primera vista, y es que este jueves nos enteramos de que Irene Junquera tuvo cierta atracción secreta hacia Antonio David Flores, cuando todos creían que bebía los mares por Gianmarco.

El italiano se decantó finalmente por Adara Molinero, siendo una de las historias de amor más mediáticas (y cortas) de la temporada, después de haber probado suerte con varias de sus compañeras de concurso. Un tonteo con las féminas de ‘GH Vip 7’ que le ha valido el sobrenombre de “catacaldos”. Sin embargo, parece que Irene Junquera no estaba dispuesta a caer rendida ante los encantos de galán de Gianmarco, dado que solo tenía ojos para Antonio David Flores, que ni se percató de lo sucedido, al tener en su mente siempre a su mujer, Olga Moreno.

El de Irene Junquera ha sido uno de los secretos mejor guardados de esta edición y lo desveló precisamente su amiga, Noemí Salazar. Algo que la periodista trató de matizar, aunque sus amigas tenían claro que le hacía ojitos al ex de Rocío Carrasco: “No es así, lo he hablado con Antonio David Flores. Al principio del concurso dije que el que más me había sorprendido era él y que me hacía gracia, porque me llevaba bien… de ahí a gustarme hay un trecho. Eso es totalmente incierto”, decía Irene Junquera indignada, pero visiblemente sonrojada ante la revelación de su amiga.

Antonio David Flores, todo un galán, no quiso dejar pasar la oportunidad en la última noche de ‘GH Vip 7’ para restarle importancia a lo que estaban hablando y lanzarle un piropo a su compañera de experiencia: “No ha sido capaz de decírmelo a la cara, Irene. Yo estaría encantado de gustarle a una chica tan guapa”, decía.

Irene Junquera no quería que la bola, aunque fuese entre bromas, se hiciera más grande, así que sentenció: “Tres meses después ellas estaban aburridas y llevaron lo que yo les conté a un extremo que no era. Lo exageraron mucho. Ni él hubiera tenido nada conmigo, porque me consta lo enamorado que está de su mujer Olga, ni yo con él, porque demasiado tengo con pensar en mis cosas fuera”, sentenciaba.