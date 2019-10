4 Adara y sus sentimientos hacia Gianmarco

A lo largo de los últimos días, el acercamiento entre Adara y Gianmarco se ha ido estrechando cada vez más. Tan unidos y tan cómplices son que el italiano no ha dudado en manifestar sus sentimientos hacia la joven. «Yo sé que no soy la primera decisión de nadie, pero tú eres la mía». La concursante, finalmente, parece haberse rendido a los encantos del italiano y ha admitido sentirse confundida respecto a sus sentimientos. «Tengo miedo de que me pueda cambiar la vida esto. Para mí esta situación está muy difícil. Me da miedo lo que me pueda encontrar fuera», ha dicho.

GH VIP 7: La noticia que podría hacer derrumbar a Alba Carrillo