‘GH VIP 7’: Hugo Castejón se defiende, «He sido íntegro»

8 «Todo lo que he hecho, lo he hecho de corazón»

Provocador, molesto, incordio… Muchos han sido los adjetivos con los que los compañeros de ‘GH VIP 7’ han definido la actitud de Hugo Castejón, nominado, junto a Noemí Salazar, para dejar definitivamente el ‘reality’ de Telecinco’. Acorralado por sus compañeros, que ya no lo soportan (a excepción de Dinio y Adara), el cantante se ha defendido: «Todo lo que he hecho, lo he hecho de corazón».

