5 Gianmarco: «Adara es mi mejor amiga»

«¿Estás enamorado de Adara?, le preguntaba Jorge Javier Vázquez. Gianmarco, prudente, respondía: «Para mí es la persona que ha sido más importante. Un apoyo fundamental para mí. Junto a Joao me han alegrado mucho cuando me he sentido solo. Adara es súper importante y le tengo un cariño inmenso, pero nada más. Es mi mejor amiga. Ella tiene pareja y es una cosa que tengo que respetarla. No he sufrido por esta situación. Con el corazón en la mano: es amistad.

