‘GH VIP 7’: Gianmarco, a Adara: «¿Estás lista para salir de aquí conmigo?»

Minutos antes de saber si sería ganadora de ‘GH VIP 7?, Gianmarco Onestini esperaba a Adara Molinero con un enorme ramo de flores y una romántica declaración de amor que ha dejado a la audiencia enloquecida.

«El amor puro, real y sincero de Gianmarco»

¿Estás lista para salir de aquí conmigo?», le preguntaba el estudiante de Derecho, que se vistió de esmoquin para la final del concurso de Telecinco. «Me he puesto mi mejor traje, ¿eh?», le recordaba. «Estás guapísimo», le contestaba la madrileña. También le regaló un precioso ramo de flores azules a la joven.

El color de las flores tenía un significado especial. «He cogido azules porque son el símbolo de amor puro, real y sincero, que es lo que siento yo por ti», le explicó.

Del italiano, Adara ha reconocido: «Gianmarco me ha aportado muchísimo. No quiero que acabe GH porque va a ser como cerrar una etapa en la que he vivido cosas increíbles. Cuando esto acabe quiero crear momentos con mi familia, con mis amigos, con Gianmarco. Quiero crear recuerdos».

Y es que, tal y como ha confesado, «aquí de sentimientos te llevas tres tazas. Gran Hermano se vive dejando que te llegue gasta lo más profundo de ti».