5 Estela no siente nada por Kiko Jiménez

Su acercamiento al andaluz está totalmente olvidado y reconoce que se está enfadando por el comportamiento de Kiko Jimenéz: «Me voy enfadando más por momentos con él. Confío 100% en lo que he visto, en lo que Diego me ha dicho. Estoy pasando por una transición de mucho cariño, mucho respeto, estoy asimilando lo que he visto y he escuchado. He pasado de estar en shock a estar triste y, ahora, estoy empezando a enfadarme mucho«, reconoció Estela.