‘GH VIP 7’: Estela Grande, expulsada, ataca a Kiko Jiménez: «Eres un mierda»

Estela Grande ha sido expulsada de la casa de ‘GH VIP 7’. La mujer de Diego Matamoros ha sido la candidata más votada por la audiencia del público para abandonar la casa de Guadalix.

Enfrentamiento con Kiko Jiménez

«Estoy bien. Me quedo con lo último que viví, que es que le pude agarrar la mano a Diego». Con estas palabras, la joven hacía balance de su concurso en el programa de Telecinco. «Me quedo con lo que he aprendido de mí misma en la casa». Ahora que está fuera, ha dejado claro quién es su favorita. «Me quedo con Alba. Quiero que gane ella».

Hubo un detalle significativo de su entrada en el plató. No saludó a Kiko, algo que Jordi González no pasó por alto. Entonces, la modelo se dirigió al novio de Sofía Suescun para explicarle por qué no le dirigía la palabra. «Me faltó tu sinceridad».

El de Jaén no tardó nada en lanzar acusaciones contra Diego Matamoros. «Tu marido te describió una realidad paralela. Me ha decepcionado tu actitud desde que tu marido fue a la casa. Ha hecho polígrafos, pregúntate qué ha hecho tu pareja hablando de la mía».

Estela, firme, le espetaba: «Kiko, eres un mierda. He sentido una tristeza enorme. Yo, Kiko, me hubiese cortado la mano por ti en este concurso».