5 Diego ya habla de divorcio

Pese a las palabras que Estela le ha dedicado a su marido, Diego Matamoros no sabe muy bien en qué punto se encuentra su matrimonio o si debe o no defender la actitud de Estela por más tiempo. De hecho, ha considerado incluso romper su matrimonio y no acudir al plató a recibir a su esposa el día que salga de la casa: “No sé si perdono o no, estoy bloqueado”, decía este lunes en ‘Sálvame’, para después confesar que “me encanta que piense en mí, pero hay ciertas cosas que tiene que cortar”.