8 Joao se rompe al ver a Pol: «Me siento fatal»

Pol ha vuelto a ver a Joao después de que éste revelara que le había sido infiel a su novio. Al reencontrarse, el vidente se ha roto. «Siento mucho hacerte daño. No he dicho nada malo de ti. He dicho que eres muy bueno». Y ha justificado por qué había revelado su deslealtad dentro del concurso. «No me doy cuenta de lo que he dicho, pero no te voy a decir que es de una manera o de otra porque me siento fatal».

