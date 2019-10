‘GH VIP 7’: Dinio estalla contra Kiko Jiménez tras su expulsión

8 «Intentaba sacar mi parte divertida»

A Dinio le hubiera gustado haber podido prolongar su estancia en la casa, pero no ha podido ser. «Estaba muy a gusto pero hubo un momento en que ya no aguantaba. Intentaba sacar la parte mía divertida. A veces las horas se me hacían largas, otras veces muy cortas. No sé. Ha sido difícil»

Mila estalla contra Kiko Jiménez en ‘GH VIP 7’