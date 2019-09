"Lo han pasado mal. No tenían dinero, veían que la otra familia se iba de viaje y ellos no podía ni cenar", decía la concursante.

Estela Grande se está abriendo cada día más dentro de la casa de ‘GH VIP 7’. La mujer de Diego Matamoros ha compartido varias confidencias con sus compañeros sobre la familia de su marido. Sin embargo, al hijo de Kiko Matamoros parece que no le ha hecho mucha gracia.

‘GH VIP 7’: Estela desvela un encontronazo que tuvo con Marta López, novia de Kiko Matamoros

“Me dijo: ‘¿Ya no estás con Diego Matamoros? Pues mejor porque hace ocho meses me hablaba a mí por Instagram’. Yo que sé que hace con mi suegro, pues pasar el rato”, desvelaba la modelo en la casa más famosa de la televisión. Ante estas declaraciones, Kiko Matamoros no pudo evitar quedarse callado y le respondió. «Estas palabras de Estela no ayudan absolutamente nada a mí acercamiento con Diego y no me lo esperaba porque ella dijo en su momento que no iba a hablar de mí», indicaba el defensor de la audiencia de ‘Sálvame’.

‘GH VIP 7’: Estela Grande confiesa haber sufrido un aborto

Ha sido María Patiño la encargada de explicar cómo se encuentra Diego Matamoros tras estas declaraciones. «Estela no quería estar ahí como la mujer de Diego. De ahí que no quería que estuviera en plató defendiéndola. Quería entrar en la casa con identidad propia. Ella le prometió no hablar nada de la familia Matamoros, no quería vincularse al apellido. Diego está bastante molesto aunque cree que no lo ha hecho con mala intención», expresaba la presentadora tras una llamada de teléfono del hijo de Kiko.

‘GH VIP 7’: Estela Grande relata su infidelidad a Diego Matamoros

Ajena a lo que pasa en el exterior, Estela ha seguido compartiendo momentos de su familia política dentro de la casa de Guadalix. En concreto, ha querido darle sitio a su suegra. «Diego está en la postura de que es su padre. Él le dio prioridad a su nueva vida y la nueva mujer (Makoke) en vez de mediar, tomó distancias. Mi suegra no ha hablado nunca, el día que hable… Lo han pasado mal. No tenían dinero, veían que la otra familia se iba de viaje y ellos no podía ni cenar«, compartía Grande con Irene Junquera y Noemí Salazar.

Todo lo que Estela Grande podría contar en GH VIP para hundir a la saga Matamoros