En la recta final de ‘GH VIP 7’, Diego Matamoros se ha reencontrado con su mujer, Estela Grande, después de casi tres meses sin verse. Al entrar en el búnker de la casa de Guadalix, el hijo de Kiko Matamoros ha atacado duramente a Kiko Jiménez y a Sofía Suescun. También ha atacado duramente a la dirección del programa.

Diego ataca a Kiko Jiménez y Sofía Suescun: «Han jugado contigo»

«Cuando salió dijo que tú estabas por él». Así, Diego quiso dejar claro a su pareja lo que piensa sobre Kiko, al que Estela ha calificado como «mi gran hermano». «Se reían de nosotros esos dos sinvergüenzas. Ese mierda. Y que lo vea todo el puto mundo», decía el empresario, enfadado.

Estela, rota en llanto, le decía. «No soy nadie para hacer estas cosas». El joven insistía: «Han jugado contigo estos mierdas. Lo he pasado fatal, pero no te mereces esto». Entonces, se dirigió a Carlos Sobera para decirle: «Espero que esto se lo hagáis a Adara con su marido».

El presentador le recordaba a Estela: «Diego te ha estado apoyando fuera todo este tiempo». Pero Kiko seguía cuestionando al programa por haberle puesto los videos de lo que ha sucedido fuera de la casa. «Hoy se ha dado esta información. Yo me he comprometido a ver a mi mujer y a darle ánimo porque estaba de bajón. No habéis puesto los videos que teníais que poner de este sinvergüenza. Esto os lo podíais haber ahorrada. Esto es una cerdada auténtica».