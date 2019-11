1 Revela el último mensaje de Rocío Jurado antes de morir

Jorge Javier le contó a Antonio que el Maestro Joao le había regalado un pañuelo de Rocío Jurado. Inmediatamente quiso verlo. Y, tras olerlo, se lo puso en la solapa de su chaqueta. El presentador quiso saber qué recuerdos guarda de su suegra. «No lo hice tan mal con ella. Me equivoqué en algunas cosas. Ella también se equivocó en algunas cosas. Hubo una época que hubo mal rollo, pero después Amador me llamó por teléfono y me transmitió unas palabras suyas que con eso quedó todo claro. Vino a decirme algo así como a mi hermana le quedan pocos días, le he hablado de ti y me ha dicho que se va tranquila porque sabe que su nietos van a estar bien cuidados».

