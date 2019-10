4 El reproche a Mila Ximénez

“A Mila Ximénez le tengo que decir que no me gusta nada cómo lo está haciendo ahora. Si a ella le ha sentado algo mal de Kiko, Estela no tiene la culpa”, sentencia Belén Esteban, que cree que la mujer de Diego Matamoros no puede pagar por lo mal que lo haya hecho Kiko.