Sofía Suescun continúa haciendo honor a su sobrenombre que la reconoce como la “reina de los realities” y es que desde que entró en ‘Gran Hermano’ no hay reality que no cuente con ella como auténtica protagonista, incluso cuando no participa. Esta vez, en ‘GH Vip 7’ las tornas han cambiado y la joven se ha convertido en la víctima de una traición de desamor, al ver cómo su novio, Kiko Jiménez, exnovio de Gloria Camila Ortega, comienza a sentir algo especial por Estela Grande, mujer de Diego Matamoros.

El drama es mayúsculo en el plató de ‘GH Vip 7’ cada martes, cada jueves y cada domingo, donde se emiten nuevos vídeos a modo de pruebas de que su relación con Kiko Jiménez ha comenzado a entrar en barrena. Sofía Suescun ha llorado mucho por su chico al ver su “tonteo” con Estela y no tiene problemas en confesar que “a él le gusta Estela, se le nota”. Eso no resta dolor al asunto y es que ella lo está pasando especialmente bien.

 

Eso sí, ¿cómo afronta este problema fuera de los platós de Telecinco? Así se enfrenta Sofía Suescun a las preguntas de los reporteros sobre cómo lleva en su día a día lo que está sucediendo dentro de la casa de ‘GH Vip 7’.

