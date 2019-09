Antonio David Flores se ha propuesto mostrarse tal y como es dentro de la casa más famosa de la televisión. El concursante de ‘GH VIP 7’ se ha abierto en canal con sus compañeros y ha explicado cómo era su relación con la más grande, Rocío Jurado.

«Hablo de ella en presente, mi David está todo el día liado con su música y en su habitación tiene un cuadro de su abuela en la misma cama, y mi Rocío igual», contaba el exmarido de Rocío Carrasco.

«Tenía pasión con mi Rocío, la amaba, era su regalo, su primera nieta. Siempre me decía: te tengo que querer toda la vida, porque le has dado a mi nieta, el apellido de mi mejor amiga, de la que yo más quiero del mundo», contaba entre lágrimas al Maestro Joao.

«Para mí es un honor inaugurar la casa de ‘GH VIP 7’. Estoy feliz. Llevo años apartado de la tele. Este es mi regreso. Vengo con una finalidad, que no es ganar el premio: es que la gente me conozca. Solo eso», decía Antonio David al entrar en Guadalix de la Sierra.

«Durante muchos años he tenido una gran presión mediática por un juicio injusto que ha salido bien, gracias a Dios. Esa mochila me la he quitado y estoy liberado. Lo más duro ha sido la incertidumbre al esperar lo que iba a decidir la justicia, lo mal que lo ha pasado mi familia y estar sin trabajar. Mi mujer tiene un negocio de ropa en Málaga y ese ha sido el sostén de la casa», contaba a Jorge Javier entre lágrimas.

