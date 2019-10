8 La modelo desea abandonar: «No consigo tirar»

El próximo 24 de octubre, la audiencia de ‘GH VIP 7’ decidirá quién deba abandonar el concurso, si el Cejas o Alba Carrillo. La modelo ha confesado que no le importaría dar carpetazo al ‘reality’ y regresar a su domicilio. «Lo llevo pensando mucho tiempo ya. No estoy muy centrada. Esto puede ocurrir, supongo. Esto es un experimento, una vivencia y cada uno lo puede percibir de una manera. No sé qué me pasa. No consigo tirar».

Por qué todos quieren la expulsión de Alba Carrillo