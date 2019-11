3 ¿Qué influencia ha ejercido Rocío Carrasco?

Alba Carrillo quiere dejar fuera de toda polémica a su amiga, Rocío Carrasco: “Antonio David es un estratega agazapado. No le voy a tratar mal, pero no le voy a tratar. Dijo que Rocío Carrasco me había dado instrucciones y Rocío jamás me ha dado instrucciones de anda, ella lo único que ha hecho ha sido apoyarme en cosas muy difíciles de su vida. No me ha hablado mal de él, ni me ha aleccionado. No le voy a seguir el juego”.